Порнозвезда решила объехать США и переспать с поклонником из каждого штата

Порнозвезда отправится в секс-тур по США, чтобы переспать с поклонниками из всех штатов

Американская порнозвезда Стелла Бари решила отправиться в секс-тур по стране. Об этом сообщает издание Daily Star.

Бари считается одной из самых популярных моделей OnlyFans и входит в 0,1 процента наиболее востребованных создателей эротического контента на этом сайте. По ее собственным словам, она разбогатела на «ежедневном сексе» и теперь зарабатывает около 200 тысяч долларов в месяц, выкладывая эротические видео в интернет.

У девушки более 600 тысяч подписчиков в TikTok, где она показывает свои будни секс-работницы. Во время записи подкаста Iced Coffee Hour Podcast она рассказала, как благодарна своим поклонникам, и сообщила, что хочет отплатить им за их внимание и любовь. В частности, она собирается когда-нибудь объехать все США и в поездке переспать с 50 подписчиками — по одному из каждого штата.

Мои подписчики очень меня вдохновляют. Многие из них куда безумнее меня, они научили меня многому в сексе. Они подарили мне так много идей, и теперь я так много всего хочу попробовать. Я суперблагодарна за их поддержку. Мне наверняка захотелось бы переспать с многими из них Стелла Бари модель и порноактриса

Бари хочет начать тур после того, как достигнет отметки в 500 тысяч или миллион подписчиков в Twitter. Она также сообщила, что внешность для нее не имеет особенного значения, потому что ее больше привлекают уникальные личностные качества. Бари добавила, что любит «заниматься сексом со странными людьми».

Модель утверждает, что после этого объявления начала получать заявки от желающих переспать с ней во время поездки. Однако она призналась, что раньше никогда не занималась сексом с фанатами, и до разрыва с бойфрендом у нее было всего пять сексуальных партнеров за семь лет.

Бари благодарна поклонникам за предложения, но в ближайшее время попросила не рассчитывать на такую возможность, потому что хочет поработать с большим количеством порнозвезд. Однако, в том случае, если желающие будут готовы подождать, предварительно сдать необходимые анализы и дать согласие на съемку, то она не видит препятствий для секса с фанатами.

Ранее сообщалось о модели из Аргентины, которая устроила секс-лотерею в парке. С победителями девушка устроила оргию и сняла ее на видео.

