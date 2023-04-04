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07:12, 5 апреля 2023Из жизни

Порнозвезда решила объехать США и переспать с поклонником из каждого штата

Порнозвезда отправится в секс-тур по США, чтобы переспать с поклонниками из всех штатов

Фото: Unsplash

Американская порнозвезда Стелла Бари решила отправиться в секс-тур по стране. Об этом сообщает издание Daily Star.

Бари считается одной из самых популярных моделей OnlyFans и входит в 0,1 процента наиболее востребованных создателей эротического контента на этом сайте. По ее собственным словам, она разбогатела на «ежедневном сексе» и теперь зарабатывает около 200 тысяч долларов в месяц, выкладывая эротические видео в интернет.

У девушки более 600 тысяч подписчиков в TikTok, где она показывает свои будни секс-работницы. Во время записи подкаста Iced Coffee Hour Podcast она рассказала, как благодарна своим поклонникам, и сообщила, что хочет отплатить им за их внимание и любовь. В частности, она собирается когда-нибудь объехать все США и в поездке переспать с 50 подписчиками — по одному из каждого штата.

Мои подписчики очень меня вдохновляют. Многие из них куда безумнее меня, они научили меня многому в сексе. Они подарили мне так много идей, и теперь я так много всего хочу попробовать. Я суперблагодарна за их поддержку. Мне наверняка захотелось бы переспать с многими из них

Стелла Баримодель и порноактриса

Бари хочет начать тур после того, как достигнет отметки в 500 тысяч или миллион подписчиков в Twitter. Она также сообщила, что внешность для нее не имеет особенного значения, потому что ее больше привлекают уникальные личностные качества. Бари добавила, что любит «заниматься сексом со странными людьми».

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Модель утверждает, что после этого объявления начала получать заявки от желающих переспать с ней во время поездки. Однако она призналась, что раньше никогда не занималась сексом с фанатами, и до разрыва с бойфрендом у нее было всего пять сексуальных партнеров за семь лет.

Бари благодарна поклонникам за предложения, но в ближайшее время попросила не рассчитывать на такую возможность, потому что хочет поработать с большим количеством порнозвезд. Однако, в том случае, если желающие будут готовы подождать, предварительно сдать необходимые анализы и дать согласие на съемку, то она не видит препятствий для секса с фанатами.

Ранее сообщалось о модели из Аргентины, которая устроила секс-лотерею в парке. С победителями девушка устроила оргию и сняла ее на видео.

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Алиса Дмитриева
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