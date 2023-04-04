Шойгу отчитался о ходе боевых действий в Донбассе

Шойгу заявил, что Россия развивает боевые действия в районе Артемовска и Авдеевки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продолжают освобождать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). О ходе боевых действий в Донбассе на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС отчитался глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По сообщению министра, российские военные развивают боевые действия в районах Артемовска (украинское название города — Бахмут) и Авдеевки, а также на лиманском и купянском направлениях.

Шойгу добавил, что в результате высокоточных ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях боевых действий нарушено производство части вооружений, а также снабжение украинских группировок боеприпасами и топливом.

Ранее глава Минобороны заявлял, что контроль России над Артемовском позволит ВС России наступать вглубь Украины. Шойгу назвал город важным узлом обороны ВСУ. Украинские военные держат оборону Артемовска с августа 2022 года.