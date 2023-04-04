В России задержали супружескую пару за госизмену

В Свердловской области ФСБ арестовала супругов за госизмену в форме шпионажа для Украины

В Свердловской области арестовали супружескую пару за госизмену в форме шпионажа для Украины. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УФСБ по Свердловской области во вторник.

Уточняется, что супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил (ВС) России в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Во время обыска по месту жительства у них изъяли «предметы шпионской деятельности».

Ранее ростовского военного Илью Трачука обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне.