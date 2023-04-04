Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в петербургском кафе

Пять человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

После взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге пять человек остаются в тяжелом состоянии. Об этом стало известно от первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны, слова которого приводит 78.ru.

Сарана сообщил, что на данный момент в стационарах города из 40 пострадавших продолжают лечение 24 человека. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, 17 — средней степени тяжести и два — в удовлетворительном. «Из трех пострадавших детей двое продолжают стационарное лечение», — уточнил он.

Взрыв в кафе на Университетской набережной, где проходила творческая встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским, произошел вечером 2 апреля. Военкор погиб. В списке пострадавших значатся пятеро студентов Санкт-Петербургского государственного университета.

По подозрению в причастности к преступлению была задержана 26-летняя Дарья Трепова. По версии следствия, она передала Татарскому статуэтку с его изображением, которая позже взорвалась. Возбуждены два уголовных дела. Власти назвали произошедшее терактом.