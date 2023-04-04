Пятеро студентов пострадали при взрыве в кафе в Петербурге

Пятеро студентов СПбГУ пострадали при взрыве в кафе на Университетской набережной

Пятеро студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) пострадали при взрыве в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин — настоящее имя). Об этом сообщается на сайте вуза.

Первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова пояснила, что студентам оказывают всю необходимую помощь в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова.

Она разъяснила, что по просьбе пострадавших СПбГУ не разглашает подробную информацию об участниках инцидента.

По сведениям Telegram-канала «Mash на Мойке», студент Вадим Г. находится в тяжелом состоянии с ушибленной раной подбородка. Также Олег Ж. в результате взрыва получил ушиб головного мозга, внутричерепную гематому справа, рвано-ушибленную рану века и множество ссадин на теле.

Другой молодой человек оказался в больнице с контузией левого уха, закрытой черепно-мозговой и сотрясением. У студента Всеволода К. диагностировали множественные осколочные ранения головы, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Наталья М. была госпитализирована с акустической травмой.

По последним данным, при взрыве в кафе в Петербурге пострадали 40 человек.

О происшествии в Северной столице стало известно вечером 2 апреля. В совершении преступления заподозрили фемактивистку Дарью Трепову, которая подарила военкору Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Девушка была задержана на съемной квартире в Петербурге спустя почти сутки после взрыва.

Позже на допросе девушка отметила, что взорвавшуюся статуэтку ей передали в Москве.