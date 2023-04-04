Генсек НАТО обозначил условие начала переговоров о вступлении Украины в НАТО

Столтенберг: диалог по вступлению Украины в НАТО возможен при сохранности ее суверенитета

Переговоры о вступлении Украины в НАТО возможны только при сохранности ее суверенитета, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции. Трансляция мероприятия доступна на сайте альянса.

«Мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой страны», — отметил генсек, сообщив, что НАТО находится в тесном контакте с Киевом.

При этом, подчеркнул он, вступление Украины в Североатлантический альянс не ставится под сомнение. «Она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах», — указал Столтенберг. Он также пообещал продолжать оказывать Киеву «беспрецедентный уровень поддержки».

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует добиться вступления в военный блок в ускоренном режиме. По его словам, Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.