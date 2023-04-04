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13:31, 4 апреля 2023Культура

Шакира покинула дом в Барселоне по просьбе отца Пике и уехала из страны

Шакира покинула Барселону после того, как отец Пике передал ей извещение о выселении

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Колумбийская певица Шакира покинула дом в Барселоне после того, как отец ее бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике, вручил ей уведомление о выселении. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что отец спортсмена Жуан Пике отправил певице электронное письмо с просьбой освободить дом бывшей пары до 30 апреля или выплатить компенсацию.

В ответ на это исполнительница сообщила в своих соцсетях, что покидает Барселону. «Сегодня мы начинаем новую главу в поисках нашего счастья», — написала она, поблагодарив также своих испанских фанатов и город за то, что они научили ее тому, что «дружба длится дольше, чем любовь».

Сообщается, что певица, которая восемь лет жила в доме в Барселоне со своей семьей, переехала в Майами, США.

Ранее стало известно о драке Шакиры и матери Пике Монтсеррат Бернабеу. Сообщалось, что конфликт между артисткой и родительницей спортсмена произошел после того, как стало известно, что мать Пике помогала сыну скрывать измены: футболист встречался с новой девушкой, находясь в отношениях с исполнительницей, в доме Бернабеу. При этом она утешала Шакиру, которая жаловалась на измены Пике.

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Варвара Кошечкина
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