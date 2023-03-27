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12:39, 27 марта 2023Культура

Стало известно о драке Шакиры с матерью ее экс-возлюбленного Пике

Инсайдеры рассказали о драке Шакиры с матерью ее экс-возлюбленного, футболиста Пике

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Стало известно о драке колумбийской певицы Шакиры и матери ее бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике Монтсеррат Бернабеу. Об этом сообщает издание MusicMondial со ссылкой на слова источников, приближенных к паре.

По данным портала, конфликт между артисткой и родительницей спортсмена произошел после того, как стало известно, что мать Пике помогала сыну скрывать измены: футболист встречался с новой девушкой, находясь в отношениях с исполнительницей, в доме Бернабеу. При этом свекровь певицы утешала Шакиру, которая жаловалась на измены Пике.

По словам инсайдеров, мать футболиста вступила в ссору с артисткой, а также ударила ее по лицу на глазах у спортсмена и их двоих общих детей. Ни певица, ни ее бывший возлюбленный никак не прокомментировали информацию о драке артистки с Бернабеу.

В середине января Шакира установила куклу-ведьму напротив балкона бывшей свекрови.

Ранее сообщалось, что исполнительница узнала об измене бывшего мужа, найдя пустую банку из-под варенья, спрятанную в их холодильнике.

О расставании Пике и Шакиры стало известно 2 июня 2022 года. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. После развода певица сохранила опеку над детьми.

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Анастасия Астахова
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