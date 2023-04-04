Володин назвал ответственных за убийство военкора Владлена Татарского

Спикер ГД Володин назвал Украину ответственной за убийство военкора Владлена Татарского

Ответственность за убийство российского военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, лежит на украинских властях. Виновных в своем Telegram-канале назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя нижней палаты парламента, Киев организовал убийство журналиста, чтобы уничтожить тех, кто говорит правду.

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — заявил Володин. Он добавил, что правоохранителям удалось предотвратить покушения на ряд других журналистов — Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева и Евгения Попова и сообщил, что кровь раненых и убитых — на руках лидеров Евросоюза.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова.