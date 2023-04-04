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08:18, 4 апреля 2023Россия

Володин назвал ответственных за убийство военкора Владлена Татарского

Спикер ГД Володин назвал Украину ответственной за убийство военкора Владлена Татарского

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ответственность за убийство российского военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, лежит на украинских властях. Виновных в своем Telegram-канале назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя нижней палаты парламента, Киев организовал убийство журналиста, чтобы уничтожить тех, кто говорит правду.

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — заявил Володин. Он добавил, что правоохранителям удалось предотвратить покушения на ряд других журналистов — Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева и Евгения Попова и сообщил, что кровь раненых и убитых — на руках лидеров Евросоюза.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова.

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Марк Леонов
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