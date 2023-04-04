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16:41, 4 апреля 2023Бывший СССР

В Раде поддержали закон о демобилизации категории украинских военных

В Раде поддержали закон о демобилизации лиц, потерявших родственников в боевых действиях

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Законопроект о демобилизации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), лишившихся родственников в ходе боевых действий, поддержал комитет Верховной Рады страны по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Согласно инициативе, предлагается расширить список оснований для увольнения с воинской службы. В случае принятия закона солдат ВСУ сможет претендовать на демобилизацию, если супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат или сестра погибли или пропали без вести в ходе конфликта.

Ранее представитель комитета Рады по вопросам обороны Федор Вениславский сообщил, что в парламенте рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток для призыва.

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Алевтина Запольская
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