На Украине захотели разрешить использовать мессенджеры для отправки повесток

В Раде рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток

В Верховной Раде рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток для призыва в Вооруженные силы Украины. Об этом представитель комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в эфире телемарафона.

Парламентарий обратил внимание, что в республике уже есть законодательная возможность отправлять уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры. «Почему бы это не распространить на военнообязанных, потому что база телефонов всех военнообязанных уже была полностью сформирована», — заявил он.

Вениславский отметил, что в настоящий момент власти имеют возможность уведомлять граждан о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования. Кроме того, они могут удостовериться, что повестка через мессенджер была доставлена адресату.

В этом контексте депутат указал на проблему миллионов внутренне перемещенных лиц на Украине, среди которых много мужчин призывного возраста, не вставших на воинский учет по новому месту жительства. «Возникают проблемы с возможностью призыва этих категорий военнообязанных, которые являются мобилизационным ресурсом и которые могут быть призваны», — подчеркнул он.

Ранее Вениславский сообщал, что на Украине решили улучшить закон о мобилизации, внеся в него поправки. По его словам, профильный комитет Верховной Рады занялся их разработкой после того, как на одном из заседаний были подняты вопросы мобилизационных мероприятий и случаев, когда граждан после призыва сразу направляли в зону боевых действий.