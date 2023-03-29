Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 29 марта 2023Бывший СССР

На Украине захотели разрешить использовать мессенджеры для отправки повесток

В Раде рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

В Верховной Раде рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток для призыва в Вооруженные силы Украины. Об этом представитель комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в эфире телемарафона.

Парламентарий обратил внимание, что в республике уже есть законодательная возможность отправлять уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры. «Почему бы это не распространить на военнообязанных, потому что база телефонов всех военнообязанных уже была полностью сформирована», — заявил он.

Вениславский отметил, что в настоящий момент власти имеют возможность уведомлять граждан о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования. Кроме того, они могут удостовериться, что повестка через мессенджер была доставлена адресату.

Материалы по теме:
На Украине набирает обороты мобилизация. Кого там посылают на фронт и на что идут украинцы, чтобы избежать призыва?
На Украине набирает обороты мобилизация.Кого там посылают на фронт и на что идут украинцы, чтобы избежать призыва?
17 марта 2023
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты. На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты.На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
28 марта 2023

В этом контексте депутат указал на проблему миллионов внутренне перемещенных лиц на Украине, среди которых много мужчин призывного возраста, не вставших на воинский учет по новому месту жительства. «Возникают проблемы с возможностью призыва этих категорий военнообязанных, которые являются мобилизационным ресурсом и которые могут быть призваны», — подчеркнул он.

Ранее Вениславский сообщал, что на Украине решили улучшить закон о мобилизации, внеся в него поправки. По его словам, профильный комитет Верховной Рады занялся их разработкой после того, как на одном из заседаний были подняты вопросы мобилизационных мероприятий и случаев, когда граждан после призыва сразу направляли в зону боевых действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Очевидцы сняли столб дыма в районе падения дрона в Крыму
Россиянин погиб из-за взрыва электросамоката
Шахназаров назвал особенность характера москвичей
Фитнес-модель назвала способы быстро сжечь 100 калорий
Швейцария полностью присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Раскольническая ПЦУ назначила наместника в Киево-Печерскую лавру
Россиян предупредили о главных противопоказаниях к медитации
Иностранец напал на российского врача из-за безответной любви и получил 6,5 года
Смертельный для растений грибок впервые в истории заразил человека
На Украине захотели разрешить использовать мессенджеры для отправки повесток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.