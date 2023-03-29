На Украине решили улучшить мобилизацию

Депутат Рады Вениславский: парламент Украины разработает поправки к закону о мобилизации

На Украине решили улучшить закон о мобилизации, внеся в него поправки. Об этом заявил представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Telegram-канал издания Vesti.ua.

По его словам, профильный комитет украинского парламента занялся разработкой соответствующих поправок после того, как на одном из заседаний были подняты вопросы мобилизационных мероприятий и случаев, когда военнослужащих после призыва сразу отправляли в зону боевых действий.

«Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности», — пообещал депутат.

Ранее Вениславский опроверг информацию о возможном усилении мобилизации на Украине в случае размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. При этом парламентарий отметил, что оно может произойти в случае проведения контрнаступления и необходимости дополнительных сил на фронте.