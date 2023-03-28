В Верховной Раде опровергли возможное усиление мобилизации на Украине

Депутат Рады Вениславский опроверг возможное усиление мобилизации на Украине

Представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг возможное усиление мобилизации на Украине в случае размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Об этом сообщает портал «Новини Live»

Он заявил, что на сегодняшний день в стране нет потребности в дополнительной мобилизации. При этом депутат подчеркнул, что любой военнообязанный гражданин по-прежнему может быть призван в случае необходимости.

Вениславский также отметил, что усиление мобилизационных мероприятий может произойти в случае проведения контрнаступления и необходимости дополнительных сил на фронте.

Ранее усиление мобилизации на Украине анонсировал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, в Вооруженные силы республики придется призвать больше людей для того, чтобы украинские войска могли контролировать линию фронта.