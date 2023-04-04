Российский школьник отравился алкоголем и впал в кому

В Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из них впал в кому

В Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из них впал в кому. Об этом региональному изданию «Клопс» рассказал источник в экстренных службах.

Накануне, 3 апреля, восьмиклассников доставили в Озерскую центральную районную больницу с острой алкогольной интоксикацией. Затем обоих подростков экстренно перевезли в областной центр.

По словам представителя регионального главка МВД России, полицейские выясняют, где мальчики могли достать алкоголь. На их родителей составили административные протоколы.

Ранее в Петербурге шестиклассницу забрали с платформы метро с признаками алкогольной интоксикации. По предварительным данным, девочка отравилась этиловым спиртом. В момент поступления медики оценивали ее состояние как тяжелое.