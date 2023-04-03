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10:01, 3 апреля 2023Россия

В Петербурге шестиклассница отравилась алкоголем и попала в реанимацию

В Петербурге шестиклассницу забрали в реанимацию со станции метро «Проспект Просвещения»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге 13-летнюю школьницу забрали в реанимацию с платформы станции метро «Проспект Просвещения». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По данным издания, вечером 2 апреля врачи скорой помощи доставили шестиклассницу из Петергофа в детскую больницу № 5 имени Филатова. Предварительно, у нее диагностировали отравление этанолом.

Состояние девочки расценивается как тяжелое. Известно, что семья, в которой она воспитывается, неполная, но считается благополучной. Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области семилетняя россиянка получила отравление суррогатным алкоголем и попала в больницу. Девочка употребляла спиртное в компании сверстников.

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Варвара Родикова
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