В Петербурге шестиклассница отравилась алкоголем и попала в реанимацию

В Петербурге шестиклассницу забрали в реанимацию со станции метро «Проспект Просвещения»

В Петербурге 13-летнюю школьницу забрали в реанимацию с платформы станции метро «Проспект Просвещения». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По данным издания, вечером 2 апреля врачи скорой помощи доставили шестиклассницу из Петергофа в детскую больницу № 5 имени Филатова. Предварительно, у нее диагностировали отравление этанолом.

Состояние девочки расценивается как тяжелое. Известно, что семья, в которой она воспитывается, неполная, но считается благополучной. Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области семилетняя россиянка получила отравление суррогатным алкоголем и попала в больницу. Девочка употребляла спиртное в компании сверстников.

