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20:27, 4 апреля 2023Силовые структуры

Экс-главу администрации российского города приговорили к восьми годам за взятку

Суд приговорил экс-главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина к 8 годам за взятку

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Ростовский областной суд ужесточил наказание экс-главе администраций Новочеркасска и Зверево Игоря Зюзина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судебная коллегия рассмотрела уголовное дело в апелляционном порядке и отменила приговор Октябрьского районного суда, который в апреле 2021 года назначил Зюзину штраф в размере 4,5 миллиона рублей, а также лишил права занимать определенные должности на три года.

Следствие и суд установили, что в 2017 году Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей от директора коммерческой организации. Зюзина задержали в 2019 году, изобличающие показания против него дала Порошина.

Ранее сообщалось, что в Саратове суд приговорил к пяти годам колонии бывшего прокурора по делу о мошенничестве.

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Илона Палей
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