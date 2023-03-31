Бывшего российского прокурора осудили на пять лет за мошенничество

В Саратове суд приговорил к пяти годам колонии бывшего прокурора по делу о мошенничестве

В Саратове суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего прокурора Кировского района Андрея Пригарова за мошенничество. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает ТАСС.

Пригаров признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. При этом по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ его оправдали. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима и выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Однако суд отсрочил наказание до апреля 2024 года, когда его дочери исполнится 14 лет.

Следствие считает, что сотрудник надзорного ведомства с декабря 2017 года по декабрь 2020-го получал деньги за покровительство компании «Ритуал», совладелец которой — Олег Вартанов. Его признали невиновным в посредничестве во многомиллионном взяточничестве. Общая сумма подношений составила 18 миллионов рублей.

Помимо коррупции, Вартанову вменяли также мошенничество. Он был задержан 30 декабря 2020 года и помещен под домашний арест после заявления другого совладельца ритуальной компании Михаила Шулекина, рассказавшего правоохранителям о взятках прокурору. После возбуждения уголовных дел Пригаров был уволен из прокуратуры, в которой проработал с 2000 года. Должность районного прокурора он занял в 2018 году.

В ходе расследования был установлен второй эпизод коррупции, связанный с получением им 15 миллионов рублей от строительной компании. Но позже его переквалифицировали в мошенничество.