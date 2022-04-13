Российского прокурора отдали под суд за многомиллионные взятки

В Саратове судят экс-прокурора по делу о взятках за покровительство ритуальному бизнесу

Саратовский суд рассмотрит уголовное дело бывшего прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, обвиняемого в получении взяток на 18 миллионов рублей за покровительство ритуальному бизнесу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие считает, что сотрудник надзорного ведомства с декабря 2017 года по декабрь 2020-го получал деньги за покровительство компании «Ритуал». совладелец которой — Олег Вартанов — также предстанет перед судом за посредничество во многомиллионном взяточничестве. Общая сумма подношений составила 18 миллионов рублей.

Пригаров не признает вину в полном объеме. Помимо коррупции ему вменяется также мошенничество. Он был задержан 30 декабря 2020 года и помещен под домашний арест после заявления другого совладельца ритуальной компании Михаила Шулекина, рассказавшего правоохранителям о взятках прокурору. После возбуждения уголовных дел Пригаров был уволен из прокуратуры, в которой проработал с 2000 года. Должность районного прокурора он занял в 2018 году.

В ходе расследования был установлен второй эпизод коррупции, связанный с получением им 15 миллионов рублей от строительной компании. Но позже его переквалифицировали в мошенничество.