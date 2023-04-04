Россиянин выпал из окна, едва не убил проходившего школьника и попал на видео

Kras Mash: житель Красноярска выпал из окна и едва не убил школьника, проходившего мимо

Житель Красноярска выпал из окна на улице Мичурина и едва не убил школьника, проходившего мимо в нескольких метрах. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На появившемся видеоролике видно, как мальчик прогуливается возле подъезда. Внезапно на плитку падает мужчина. Российский школьник успевает отпрыгнуть.

Позже правоохранители разъяснили, что житель Красноярска скончался на месте от полученных травм. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа, поднялся и спел медикам «Любовь, похожая на сон». Были ли диагностированы у пострадавшего россиянина переломы, не уточнялось.

До этого стало известно, что в Жигулевске Самарской области семиклассница выпала из окна школы.