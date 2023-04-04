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09:40, 4 апреля 2023Россия

Россиянин упал с 19 этажа, поднялся и спел врачам песню

Житель Воронежа выпал из окна 19 этажа, поднялся и спел врачам «Любовь, похожая на сон»

40-летний житель Воронежа выпал из окна 19 этажа, поднялся и спел врачам отрывок из песни «Любовь, похожая на сон». Кадры инцидента публикует Telegram-канал Shot.

Как сообщает издание, пьяному мужчине удалось приземлиться на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что из травм у россиянина лишь ссадина на лице.

Приехавшие на вызов медики удивленно снимали выжившего при падении с такой высоты мужчину. Были ли диагностированы у пострадавшего переломы, не уточняется.

Это не первый подобный инцидент в городе — ранее в Воронеже 13-летняя школьница выжила после падения с девятого этажа. О состоянии ребенка сразу после падения рассказали очевидцы. По их словам, девочка выпала из окна и получила тяжелые травмы.

Марк Леонов
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