81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе

В Ярославле 81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажного дома

В Ярославле 81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажного дома, расположенного в проезде Ушакова. Об этом сообщает российский портал 76.ru.

По предварительным данным, пожилая горожанка выпала с балкона четвертого этажа. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Соседи рассказали, что жительница Ярославля в последнее время тяжело болела. В день случившегося пенсионерка находилась в квартире одна.

Региональные следователи организовали доследственную проверку по факту происшествия.

В феврале сообщалось, что в Екатеринбурге 85-летнюю пенсионерку нашли мертвой в квартире на улице Буторина с 12 кошками. Зоозащитники сразу же стали искать дом животным, оставшимся без хозяйки.

Тогда одна из волонтеров посетовала, что соседи отказываются забирать кошек, поскольку они ели труп пенсионерки.