Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 4 апреля 2023Россия

81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе

В Ярославле 81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажного дома

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ярославле 81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажного дома, расположенного в проезде Ушакова. Об этом сообщает российский портал 76.ru.

По предварительным данным, пожилая горожанка выпала с балкона четвертого этажа. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Соседи рассказали, что жительница Ярославля в последнее время тяжело болела. В день случившегося пенсионерка находилась в квартире одна.

Региональные следователи организовали доследственную проверку по факту происшествия.

В феврале сообщалось, что в Екатеринбурге 85-летнюю пенсионерку нашли мертвой в квартире на улице Буторина с 12 кошками. Зоозащитники сразу же стали искать дом животным, оставшимся без хозяйки.

Тогда одна из волонтеров посетовала, что соседи отказываются забирать кошек, поскольку они ели труп пенсионерки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
«ВКонтакте» поможет авторам в продвижении контента
18-летний итальянец стал самым молодым миллиардером в мире
Мэр Тернополя выписал себе премии до 250 процентов от оклада
Истощенного первоклассника нашли в заваленной мусором квартире в Москве
Российских борцов допустили до международных турниров
«Адмирал Головко» выполнит пуски крылатых ракет
Силуанов призвал обеспечить одну категорию работников жильем
Умер заслуженный артист России Владимир Левашев
В России представили новый седан «Москвич 6»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.