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10:22, 2 февраля 2023Россия

85-летнюю россиянку нашли мертвой в квартире с 12 кошками

В Екатеринбурге 85-летнюю пенсионерку нашли мертвой в квартире с 12 кошками

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Екатеринбурге 85-летнюю пенсионерку нашли мертвой в квартире на улице Буторина с 12 кошками. Об этом сообщает портал Е1.

Выяснилось, что в городе у пожилой россиянки не было родственников, однако близкие поддерживали с ней связь по телефону. 26 января женщина перестала отвечать на звонки, семья забеспокоилась и обратилась к социальному работнику, который помогал пенсионерке.

«Из соцслужбы пришли проверить бабушку, нашли ее мертвой, вызвали полицию. Работница покормила животных», — разъяснила родственница россиянки.

В полиции также подтвердили факт смерти пожилой женщины, указав, что случившееся не носит криминального характера.

Зоозащитники начали искать дом кошкам, оставшимся без хозяйки. Одна из волонтеров рассказала, что соседи отказываются забирать животных, поскольку они ели труп пенсионерки.

Летом 2022 года в одной из квартир на улице Фестивальной на севере Москвы обнаружили женщину, которая проживает с 42 кошками и больной собакой.

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Анна Щербакова
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