Министр финансов США заявила о стабилизации ситуации в банковской сфере

Глава Минфина США Йеллен: ситуация в банковской сфере страны стабилизируется

Ситуация в американской банковской сфере стабилизируется, отток капитала из мелких и средних банков сокращается, однако власти продолжаются внимательно следить за этой динамикой, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее слова приводит Bloomberg.

Своими «решительными действиями» власти страны продемонстрировали, что «готовы предпринять аналогичные действия снова, если банки столкнутся с заразным массовым изъятием вкладов», подчеркнула глава министерства.

Опубликованный 31 марта отчет Федеральной резервной системы США (ФРС) показал, что депозиты в небольших банках в последнее время росли. Американский банковский KBW, отслеживающий динамику акций ведущих банковских учреждений страны, тоже увеличился в конце марта после трехнедельного снижения.

Йеллен убеждена, что недавний кризис ограничивается проблемами «пары банков», особенно сильно подверженных массовому изъятию депозитов из-за большого объема незастрахованных вкладов. «Я не думаю, что в банковской системе [США] есть какая-то фундаментальная проблема. Нам нужно решить, какие регуляторные и надзорные изменения необходимо осуществить, (...) но наша банковская система не является слабой», — заключила Йеллен.

Спустя несколько дней после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank ФРС заявила о создании в США программы срочного кредитования банков для предоставления им ликвидности в случае, если они столкнулись с оттоком клиентских средств.