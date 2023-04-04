Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:51, 4 апреля 2023Экономика

Министр финансов США заявила о стабилизации ситуации в банковской сфере

Глава Минфина США Йеллен: ситуация в банковской сфере страны стабилизируется

Фото: Rod Lamkey / CNP / Globallookpress.com

Ситуация в американской банковской сфере стабилизируется, отток капитала из мелких и средних банков сокращается, однако власти продолжаются внимательно следить за этой динамикой, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее слова приводит Bloomberg.

Своими «решительными действиями» власти страны продемонстрировали, что «готовы предпринять аналогичные действия снова, если банки столкнутся с заразным массовым изъятием вкладов», подчеркнула глава министерства.

Опубликованный 31 марта отчет Федеральной резервной системы США (ФРС) показал, что депозиты в небольших банках в последнее время росли. Американский банковский KBW, отслеживающий динамику акций ведущих банковских учреждений страны, тоже увеличился в конце марта после трехнедельного снижения.

Йеллен убеждена, что недавний кризис ограничивается проблемами «пары банков», особенно сильно подверженных массовому изъятию депозитов из-за большого объема незастрахованных вкладов. «Я не думаю, что в банковской системе [США] есть какая-то фундаментальная проблема. Нам нужно решить, какие регуляторные и надзорные изменения необходимо осуществить, (...) но наша банковская система не является слабой», — заключила Йеллен.

Спустя несколько дней после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank ФРС заявила о создании в США программы срочного кредитования банков для предоставления им ликвидности в случае, если они столкнулись с оттоком клиентских средств. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
Минобороны заявило об уничтожении 65 бойцов ВСУ на одном направлении
Польша начала ввозить в пять раз меньше зерна с Украины из-за протестов
Билл Гейтс выступил против запрета на обучение искусственного интеллекта
Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ с боеприпасами и вооружением
ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными на двух направлениях в зоне СВО
Создан новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности
Россиян предупредили об уходе с рынка десятков банков
Стали известны дата и место похорон военкора Татарского
МакSим прокомментировала перенос концертов из-за состояния здоровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.