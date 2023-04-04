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17:21, 4 апреля 2023Экономика

18-летний итальянец стал самым молодым миллиардером в мире

Forbes: наследник бизнеса Ray Ban дель Веккьо стал самым юным миллиардером в мире

Фото: Andrew Kelly / Reuters

18-летний итальянец Клементе дель Веккьо стал самым молодым миллионером планеты с состоянием в 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает американский Forbes.

Клементе — младший из семи детей Леонардо дель Веккьо, основателя крупнейшего производителя очков в мире Luxottica (владеет брендом Ray Ban и выпускает оправы для Chanel, Prada и других люксовых марок). В статусе самого юного миллиардера он сменил Кевина Дэвида Леманна из Германии, который также в возрасте 18 лет унаследовал долю бизнеса от отца. Семье Леманн принадлежит немецкая аптечная сеть dm-drogerie markt.

Один из богатейших людей Италии Леонардо дель Веккьо скончался в июне 2022 года, оставив после себя состояние в 25,5 миллиарда долларов. Наследники предпринимателя получили долю в холдинге Delfin, через которую бизнесмен владел долями в Luxottica и других компаниях, в том числе итальянских банках Mediobanca и UniCredit. Клементе дель Веккьо в следующем месяце исполнится 19 лет. У Forbes нет информации, принимает ли он какое-либо участие в управлении бизнесом покойного отца.

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Всего в рейтинге миллиардеров Forbes в возрасте до 30 лет оказалось 15 человек с состоянием с тремя запятыми. Их суммарный капитал — 64 миллиарда долларов, что на 10 миллиардов больше, чем годом ранее. Только четверо из 15 самостоятельно заработали свое состояние. Остальные же получили капитал по наследству, как и возглавивший список 30-летний Марк Матешиц, владелец 49 процентов акций компании Red Bull. Его состояние оценивается в 34,7 миллиарда долларов.

Обладание такими суммами в столь юном возрасте — довольно редкий случай. 15 молодых богачей составляют всего 0,6 процента от 2640 миллиардеров мира. Большинство же самых состоятельных людей планеты — бизнесмены в возрасте. Среднестатистическому миллиардеру из списка Forbes 65 лет, а самый старший из них — страховой магнат Джордж Джозеф, которому в этом году исполнится 102 года.

Ранее Forbes назвал имена богатейших людей России. На первом месте рейтинга оказался основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (25,2 миллиарда долларов), который опередил крупнейшего акционера «Норильского никеля» Владимира Потанина и прошлогоднего лидера, владельца НЛМК Владимира Лисина.

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Влада Горячева
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