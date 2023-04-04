Назван самый богатый российский миллиардер

Forbes: список богатейших россиян возглавил Андрей Мельниченко, обогнав Владимира Потанина

По итогам прошлого года в рейтинге богайтейших людей России по версии Forbes произошел ряд изменений — сменились лидеры, также в список добавились новые предприниматели.

На первом месте рейтинга оказался основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Состояние миллиардера увеличилось за год более чем в два раза, до 25,2 миллиарда долларов. Бизнесмен опередил крупнейшего акционера «Норильского никеля» Владимира Потанина (23,7 миллиарда долларов), который занял вторую строчку в новом списке.

Лидер прошлогоднего рейтинга — владелец НЛМК Владимир Лисин — опустился на третье место рейтинга. Причем его состояние за год увеличилось на 3,7 миллиарда долларов, до 22,1 миллиарда. В топ-5 также вошли председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (21,6 миллиарда долларов) и генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и его семья (20,9 миллиарда).

Новыми участниками списка богатейших россиян стали снователь «ВкусВилла» Андрей Кривенко (2,1 миллиарда долларов) и владелец бренда «Яшкино» Денис Штенгелов, контролирующий пищевой холдинг «КДВ Групп» и сеть супермаркетов «Ярче!» (1,3 миллиарда долларов).

Совокупное состояние российских богачей выросло с прошлогодних 353 до 505 миллиардов долларов. Однако такие показатели не отражают реальную картину, отмечает издание и предлагает сравнивать результаты с уровнем 2021 года (606 миллиардов долларов).

Несоответствие связано с тем, что в 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом боевых действий на Украине, пишет Forbes. На начало февраля в списке числилось 140 человек, в то время как через месяц их количество сократилось до 88-и. Кроме того, оценка состояний миллиардеров проводилась в условиях высокой волатильности на валютном рынке, когда к 11 марта курс рубля на Forex упал до 133 рублей за доллар, а на 10 марта текущего года учитывался курс в 75,9 рубля за доллар.

Forbes также опубликовал список богатейших людей мира, в котором на первом месте оказался владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов. Второе место занял глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск, а третье — основатель Amazon Джефф Безос.