Назван округ Москвы с самыми доступными новостройками

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: округом Москвы с самой дешевой «первичкой» оказался ЗелАО

По итогам марта 2023 года округом Старой Москвы с самыми дешевыми новостройками массового сегмента оказался Зеленоградский (ЗелАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке в ЗелАО установилась на уровне 219,4 тысячи рублей. За месяц цены на жилье в округе с самыми доступными новыми квартирами выросли на 2,3 процента, а за год — на 5,2.

Напротив, округом столицы с наибольшей стоимостью «квадрата» в массовом сегменте по итогам марта специалисты назвали Северо-Западный (СЗАО) — там средний показатель оценили в 301,9 тысячи рублей (плюс 4,6 процента за месяц и плюс 10,5 процента за год). За месяц новостройки сильнее всего подорожали в Северо-Восточном округе (СВАО) — на 4,8 процента по сравнению с февралем, до 294,2 тысячи рублей за квадратный метр. При этом за год цена на квартиры там осталась практически неизменной — относительно марта 2022-го положительная динамика составила лишь 0,1 процента.

Меньше всего стоимость «первички» выросла в Западном округе (ЗАО) — на 0,5 процента за месяц, до 300,6 тысячи рублей за «квадрат». Кроме того, за год там наблюдалось сильнейшее среди всех локаций падение стоимости новостроек массового сегмента — на 9,8 процента. В среднем по Старой Москве новые квартиры за март подорожали на 2,3 процента, до 284,4 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года их цена осталась на прежнем уровне.

Ранее в апреле аналитики компании «Бест-Новострой» пришли к выводу, что в третьем месяце 2023 года в Старой Москве увеличился объем предложения в новостройках. По их данным, по сравнению с первым кварталом 2022 года показатель вырос на 49,7 процента, до 51,2 тысячи квартир и апартаментов.