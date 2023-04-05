Пятеро сотрудников силовых ведомств попали в СИЗО за превышение полномочий

В Калининграде арестовали сотрудников МВД, Росгвардии и таможни за превышение полномочий

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал двоих сотрудников Управления Росгвардии, сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области, должностное лицо УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу и сотрудника Калининградской областной таможни за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 30 мая 2023 года.

По данным ведомства, пятеро сотрудников силовых ведомств в ходе расследования уголовного дела применили насилие в отношении семерых граждан. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением пытки») УК РФ.

Ранее стало известно, что начальника отдела Калининградской областной таможни арестовали за превышение должностных полномочий с применением пыток.