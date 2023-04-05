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14:40, 5 апреля 2023Силовые структуры

Начальника отдела таможни в Калининграде задержали по делу о пытках

В Калининграде начальника отдела таможни задержали за превышение полномочий и пытки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Начальника отдела Калининградской областной таможни арестовали за превышение должностных полномочий с применением пыток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По решению суда он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев.

Таможенника, возглавляющего оперативно-разыскной отдел, ранее задержали силовики. Свидетелем по делу выступает замглавы Калининградской таможни.

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ задержала двух высокопоставленных таможенников со взяткой в 50 тысяч долларов.

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Елизавета Новикова
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