Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 5 апреля 2023Наука и техника

Плохой сон вдвое увеличил риск астмы

BMJ Open Respiratory Research: плохой сон и генетика увеличивают риск астмы вдвое

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Китайские ученые выявили, что плохой сон вдвое увеличивает риск астмы. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Open Respiratory Research.

В процессе исследования были проанализированы данные 455 тысяч участников в возрасте от 38 до 73 лет в период с 2006 по 2010 год. Всех испытуемых попросили ответить на вопросы об их режиме сна. Ответы были подразделены по раннему или позднему хронотипу («жаворонок» или «сова»), продолжительности сна, наличию бессонницы, храпа и чрезмерной дневной сонливости.

Здоровый режим сна определялся как ранний хронотип, где продолжительность составляла семь-девять часов, а бессонница, храп или дневная сонливость отмечены не были. Также была учтена генетическая предрасположенность к астме.

Всего 73 тысячи человек соответствовали факторам здорового режима сна, 284 тысячи — промежуточным критериям, а 97 тысяч — факторам плохого режима сна. Примерно у каждого третьего испытуемого имелся высокий генетический риск (150 тысяч человек), а еще у трети (151 тысяча) — средний.

За период наблюдения астма была диагностирована у 17 836 человек. У них чаще фиксировали более низкий уровень образования и нездоровые модели сна, а также ожирение и другие факторы, в том числе генетические.

При этом у людей с повышенной генетической предрасположенностью на 47 процентов чаще диагностировалась астма, а у лиц с плохим режимом сна вероятность была на 55 процентов выше. У участников с высоким генетическим риском, которые также сообщали о плохом режиме сна, было на 122 процентов больше шансов обнаружить у себя астму, чем у людей со здоровым режимом сна и низким генетическим риском.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рассорившее Россию и США событие
Названы сроки запуска чартеров из России на пляжный курорт Китая
Православные на Украине написали инструкцию по защите церквей от ПЦУ
Связанную с делом Трампа порноактрису обязали возместить ему судебные издержки
Десятки дельфинов выбросились на берег в Японии
Не знавшая о беременности восьмиклассница из Москвы родила от 20-летнего мужчины
Плохой сон вдвое увеличил риск астмы
Ляйсан Утяшева раскрыла способ избавиться от переедания при стрессе
Вероятность отставки президента Литвы из-за скандала с членством в КПСС оценили
Умер звезда мексиканского сериала «Никто, кроме тебя» Андрес Гарсия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.