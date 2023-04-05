На Украине начали применять переданный Западом ЗРК Avenger

На Украине начали применять переданный Западом ЗРК малой дальности Avenger

На Украине начали применять переданный Западом зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности Avenger. Об этом сообщили в командовании объединенных сил ВСУ, передает РИА Новости.

«Зенитно-ракетные комплексы Avenger — уже на боевом дежурстве в северной операционной зоне», — заявили в ведомства. Отмечается, что Avenger способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и оборону от крылатых ракет, а также самолетов и вертолетов на малых высотах и беспилотных летательных аппаратов.

Также сообщается, что машина вооружена ракетами Stinger, которые используются в переносных ЗРК, и пулеметом.

Ранее представитель Минобороны США заявил, что Пентагон намерен начать обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины применять в бою танки M1A1 Abrams в ближайшее время. По его словам, подготовка еще не началась, поскольку оборонное ведомство работает над закупкой необходимого для тренировок оборудования.