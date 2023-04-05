Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:51, 5 апреля 2023Бывший СССР

На Украине начали применять переданный Западом ЗРК Avenger

На Украине начали применять переданный Западом ЗРК малой дальности Avenger

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На Украине начали применять переданный Западом зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности Avenger. Об этом сообщили в командовании объединенных сил ВСУ, передает РИА Новости.

«Зенитно-ракетные комплексы Avenger — уже на боевом дежурстве в северной операционной зоне», — заявили в ведомства. Отмечается, что Avenger способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и оборону от крылатых ракет, а также самолетов и вертолетов на малых высотах и беспилотных летательных аппаратов.

Также сообщается, что машина вооружена ракетами Stinger, которые используются в переносных ЗРК, и пулеметом.

Ранее представитель Минобороны США заявил, что Пентагон намерен начать обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины применять в бою танки M1A1 Abrams в ближайшее время. По его словам, подготовка еще не началась, поскольку оборонное ведомство работает над закупкой необходимого для тренировок оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Под Брянском задержали пилота упавшего украинского самолета
США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня
Боевики попытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию в Идлибе
Украина назвала условия для переговоров по Крыму
Дипломаты США в России выразили надежду получить доступ к Гершковичу
В США пообещали развивать отношения с Тайванем
Жена президента Польши поприветствовала Зеленского на русском языке
Во Франции заявили о планах Макрона убедить Китай пойти против России
Стали известны подробности инцидента у отеля Трампа в Чикаго
Певица Катя IOWA раскрыла количество скинутых после родов килограммов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.