В Белоруссии скроют статистические данные от населения

В Белоруссии разрешили скрывать статистические данные для обеспечения нацбезопасности

Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат) изменил внутренние правила и разрешил скрывать от населения официальную статистическую информацию для обеспечения нацбезопасности. Сообщение комитета передает агенство БелТА.

Ведомство может отказать в предоставлении статистики в случае, если она может «причинить вред национальной безопасности, общественному порядку, нравственности, правам и законным интересам юридических и физических лиц», говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года Белстат перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета республики.

4 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании более 30 пособников иностранных спецслужб. Он также добавил, что такие люди живут в обществе, помогая совершать противоправные действия, в том числе теракты.