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13:10, 4 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии задержали более 30 пособников иностранных спецслужб

Лукашенко заявил о задержании более 30 пособников иностранных спецслужб в Белоруссии

Фото: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Kremlin / Reuters

Белорусские силовики задержали более 30 пособников иностранных спецслужб. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, передает БЕЛТА.

«Мы недавно задержали террориста, который работал под крышей, по указке и наводке и выполнял задание Службы безопасности Украины, и, самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи», — заявил он.

Лукашенко добавил, что такие люди живут в белорусском обществе, помогая совершать противоправные действия, в том числе теракты. Как утверждает глава государства, это «отморозки», на которых делают ставку иностранные террористы. Политик также заверил российскую сторону в открытости Минска для сотрудничества.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил, что Киев обращался к республике с предложением обменять задержанных украинских агентов. По его словам, силовиками были задержаны десятки украинцев «за попытки совершения терактов, разведывательно-подрывные, шпионские действия» на белорусской территории.

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Кристина Есикова
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