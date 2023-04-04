В Белоруссии рассказали о предложении Украины обменять своих задержанных агентов

Глава КГБ Белоруссии: Киев предлагал Минску обменять задержанных украинских агентов

Киев обращался к Минску с предложением обменять задержанных украинских агентов. Об этом председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель рассказал на встрече с президентом республики Александром Лукашенко и директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, передает ТАСС.

По его словам, белорусскими силовиками были задержаны десятки граждан Украины «за попытки совершения терактов, разведывательно-подрывные, шпионские действия» на территории Белоруссии.

«Украинская сторона к нам обратилась с просьбой поменять этих граждан своих, некоторых, на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список», — заявил глава КГБ.

Ранее Тертель сообщал, что в Белоруссии были задержаны агенты из Польши и стран Прибалтики, проводившие разведывательно-подрывную деятельность на территории республики. При этом он отметил, что Варшава хочет «любыми способами» вернуть их или добиться обмена на задержанных белорусов.