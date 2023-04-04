В Белоруссии заявили о задержании агентов из Польши и Прибалтики

В КГБ Белоруссии заявили о задержании работавших в стране агентов из Польши и Прибалтики

В Белоруссии задержаны агенты из Польши и Прибалтики, проводившие разведывательно-подрывную деятельность на территории республики. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель, передает БЕЛТА.

«Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории», — рассказал Тертель.

По его словам, польская сторона «любыми способами» хочет вернуть агентов или добиться обмена на задержанных белорусов.