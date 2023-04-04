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12:21, 4 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о задержании агентов из Польши и Прибалтики

В КГБ Белоруссии заявили о задержании работавших в стране агентов из Польши и Прибалтики
Иван Тертель

Иван Тертель. Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

В Белоруссии задержаны агенты из Польши и Прибалтики, проводившие разведывательно-подрывную деятельность на территории республики. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель, передает БЕЛТА.

«Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории», — рассказал Тертель.

По его словам, польская сторона «любыми способами» хочет вернуть агентов или добиться обмена на задержанных белорусов.

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Алевтина Запольская
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