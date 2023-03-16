Стало известно о задержании трех белорусов в Польше по подозрению в шпионаже

СТВ сообщил, что в Польше задержаны трое граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже

Белорусский телеканал СТВ сообщил, что в Польше задержаны трое граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже: Владислав Посмитюха, Мария Медведева и Николай Москаленко.

Как стало известно, задержания с поличным не было, к этим лицам представители силовых структур пришли домой. Отмечается также, что задержанные не имеют отношения ни к спецслужбам, ни к правоохранительным органам.

Родители белорусских граждан также прокомментировали инцидент. «Если действительно так окажется, что он оказался заложником какой-то грязной аферы, то что таким людям можно сказать? Что они мерзавцы, нет Бога у них, нет ни совести, ни чести», — заявил отец Владислава Посмитюхи Александр, отметив, что прослеживается продуманная атака на его сына и на белорусов.

Отец 18-летней Марии Медведевой Павел подчеркнул, что его дочь никогда не нарушала закон ни у себя на родине, ни в Польше, ее задержали по непонятный причинам.

Ранее 16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что в стране задержали девять иностранцев по подозрению в сотрудничестве с разведкой России. По словам министра, задержанные якобы проводили разведывательную деятельность против Польши и вели подготовку к диверсия по заказу разведки РФ.

