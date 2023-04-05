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17:20, 5 апреля 2023Из жизни

Девочка поймала крупного сома на удочку и установила два мировых рекорда

IGFA: девочка из США поймала голубого сома весом 28,58 килограмма и побила мировые рекорды

Фото: International Game Fish Association

Юная жительница США поймала рыбу весом 28,58 килограмма и установила сразу два мировых рекорда по версии Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA). Об этом сообщается на сайте организации.

Александра Холл побила мировое достижение, когда отправилась на рыбалку на реку Джеймс в штате Вирджиния 4 декабря 2022 года. Девочке понадобилось десять минут, чтобы справиться с рыбой, которая попалась ей на удочку. Выяснилось, что она поймала крупного голубого сома.

В марте эксперты IGFA подтвердили, что Холл удалось побить сразу два рекорда. Она стала лучшей в мире среди женщин в ловле на леску с разрывной нагрузкой в десять килограммов, а также лучшей среди женщин-юниоров в ловле голубого сома.

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После фиксации необходимых для регистрации рекорда данных Холл отпустила улов обратно в реку.

В ноябре 2022 года сообщалось, что рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбу весом 30 килограммов, его улов могут признать крупнейшим в мире. Необычная рыба представляет собой гибрид европейского сазана и карпа кои — декоративного вида рыб, который обычно разводят в прудах.

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Никита Савин
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