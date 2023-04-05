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08:54, 5 апреля 2023Забота о себе

Россиянам перечислили снижающие вероятность развития рака прививки

Онколог Серяков: прививки против ВПЧ и гепатита B уменьшат вероятность развития рака

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, что прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ) и против гепатита B помогут уменьшить риски развития рака. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

По словам специалиста, онкогенные типы ВПЧ у женщин могут привести к развитию рака шейки матки. «А у мужчин и женщин — к раку языка, гортани, ротовой полости, половых органов и колоректальному раку», — добавил он.

Помимо этого, отметил врач, в профилактике онкологических заболеваний может помочь прививка от гепатита В. Он уточнил, что эту вакцину делают младенцам в роддоме, однако ее также можно сделать и во взрослом возрасте тем, кто не привился в детстве. Что касается других прививок, то они пока еще проходят клинические испытания, заключил онколог.

Ранее отоларинголог-хирург Жан-Рене Милье перечислил факторы, провоцирующие развитие рака гортани. Он рассказал, что частыми причинами развития заболевания являются генетика и курение табака.

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Варвара Кузьмина
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