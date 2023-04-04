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10:36, 4 апреля 2023Забота о себе

Россиянам перечислили провоцирующие развитие рака гортани факторы

Отоларинголог Милье: развитие рака гортани чаще всего провоцируют курение и генетика

Фото: Luiz Rogério Nunes / Unsplash

У россиян развитие злокачественного новообразования в гортани чаще всего провоцируют курение табака и генетика. Эту и другие причины рака гортани в беседе с «Лентой.ру» перечислил отоларинголог-хирург «Европейского медицинского центра» Жан-Рене Милье.

По словам врача, курение — это действительно самый важный фактор, провоцирующий рак гортани. Если же оно сопровождается употреблением алкоголя, риск болезни возрастает в несколько раз.

Среди некурящих опасности подвергаются работники химических предприятий, поскольку при нарушении техники безопасности они могут вдыхать токсичные вещества. Иногда в группу повышенного риска также включают людей, играющих на духовых музыкальных инструментах, однако научного подтверждения этой теории нет

Жан-Рене Мильеврач-отоларинголог
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Также нельзя исключать генетический фактор, продолжил Милье. Осторожность следует соблюдать тем людям, родственникам которых уже диагностировали рак гортани.

Первыми симптомами этого онкологического заболевания врач назвал осиплость голоса и чувство дискомфорта в гортани.

Свидетельствовать о раке гортани может и ощущение инородного тела в горле, иногда быстрая утомляемость голоса. На более поздних строках недуга обычно на шее увеличиваются лимфоузлы

Жан-Рене Мильеврач-отоларинголог

Если подобные ощущения не проходят в течение месяца, Милье советует обязательно обратиться к отоларингологу и пройти эндоскопическое исследование.

В качестве профилактики он рекомендовал бросить курить, ограничить потребление алкоголя и раз в год проходить профилактические осмотры у врача.

Ранее врач-отоларинголог Александр Калашников предупредил о выдающем рак гортани кашле. По его словам, попытки выкашлять «инородное» тело могут быть признаком развития опасного вида онкологического заболевания.

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Наталья Обрядина
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