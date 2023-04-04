Россиянам перечислили провоцирующие развитие рака гортани факторы
У россиян развитие злокачественного новообразования в гортани чаще всего провоцируют курение табака и генетика. Эту и другие причины рака гортани в беседе с «Лентой.ру» перечислил отоларинголог-хирург «Европейского медицинского центра» Жан-Рене Милье.
По словам врача, курение — это действительно самый важный фактор, провоцирующий рак гортани. Если же оно сопровождается употреблением алкоголя, риск болезни возрастает в несколько раз.
Среди некурящих опасности подвергаются работники химических предприятий, поскольку при нарушении техники безопасности они могут вдыхать токсичные вещества. Иногда в группу повышенного риска также включают людей, играющих на духовых музыкальных инструментах, однако научного подтверждения этой теории нет
Также нельзя исключать генетический фактор, продолжил Милье. Осторожность следует соблюдать тем людям, родственникам которых уже диагностировали рак гортани.
Первыми симптомами этого онкологического заболевания врач назвал осиплость голоса и чувство дискомфорта в гортани.
Свидетельствовать о раке гортани может и ощущение инородного тела в горле, иногда быстрая утомляемость голоса. На более поздних строках недуга обычно на шее увеличиваются лимфоузлы
Если подобные ощущения не проходят в течение месяца, Милье советует обязательно обратиться к отоларингологу и пройти эндоскопическое исследование.
В качестве профилактики он рекомендовал бросить курить, ограничить потребление алкоголя и раз в год проходить профилактические осмотры у врача.
Ранее врач-отоларинголог Александр Калашников предупредил о выдающем рак гортани кашле. По его словам, попытки выкашлять «инородное» тело могут быть признаком развития опасного вида онкологического заболевания.