Россиянам перечислили провоцирующие развитие рака гортани факторы

Отоларинголог Милье: развитие рака гортани чаще всего провоцируют курение и генетика

У россиян развитие злокачественного новообразования в гортани чаще всего провоцируют курение табака и генетика. Эту и другие причины рака гортани в беседе с «Лентой.ру» перечислил отоларинголог-хирург «Европейского медицинского центра» Жан-Рене Милье.

По словам врача, курение — это действительно самый важный фактор, провоцирующий рак гортани. Если же оно сопровождается употреблением алкоголя, риск болезни возрастает в несколько раз.

Среди некурящих опасности подвергаются работники химических предприятий, поскольку при нарушении техники безопасности они могут вдыхать токсичные вещества. Иногда в группу повышенного риска также включают людей, играющих на духовых музыкальных инструментах, однако научного подтверждения этой теории нет Жан-Рене Милье врач-отоларинголог

Также нельзя исключать генетический фактор, продолжил Милье. Осторожность следует соблюдать тем людям, родственникам которых уже диагностировали рак гортани.

Первыми симптомами этого онкологического заболевания врач назвал осиплость голоса и чувство дискомфорта в гортани.

Свидетельствовать о раке гортани может и ощущение инородного тела в горле, иногда быстрая утомляемость голоса. На более поздних строках недуга обычно на шее увеличиваются лимфоузлы Жан-Рене Милье врач-отоларинголог

Если подобные ощущения не проходят в течение месяца, Милье советует обязательно обратиться к отоларингологу и пройти эндоскопическое исследование.

В качестве профилактики он рекомендовал бросить курить, ограничить потребление алкоголя и раз в год проходить профилактические осмотры у врача.

Ранее врач-отоларинголог Александр Калашников предупредил о выдающем рак гортани кашле. По его словам, попытки выкашлять «инородное» тело могут быть признаком развития опасного вида онкологического заболевания.