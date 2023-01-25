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11:33, 25 января 2023Забота о себе

Лор предупредил о выдающем развитие рака кашле

Лор Калашников: развитие рака гортани могут выдавать попытки выкашлять «инородное тело»

Фото: Shutterstock

Попытки выкашлять инородное тело могут говорить о развитии рака гортани. О выдающем развитие онкологического заболевания кашле в беседе с изданием «Доктор Питер» предупредил врач-оториноларинголог Александр Калашников.

По его словам, раздраженный, сухой кашель является частым, хотя и не обязательным признаком развития рака гортани. «Либо это постоянное подкашливание, пока опухоль еще не очень большая. Инородное тело болтается, ощущение, что-то там прилипло, — как будто мошку вдохнул», — рассказал о такой реакции организма на рак лор.

Затем, продолжил он, после прорастания и распада опухоли человек начинает испытывать боль, при кашле начинает отходить мокрота с прожилками крови, появляется гнилостный запах изо рта, может совсем исчезнуть голос.

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Врач указал на то, что тревожные симптомы появляются уже на первой стадии рака гортани. «Люди два-три месяца кашляют, говорят осипшим голосом, объясняя свое состояние хроническим бронхитом, тонзиллитом, ларингитом. К сожалению, в поликлиниках очень редко производят полноценный осмотр гортани как таковой», — объяснил Калашников, добавив, что полноценный специфический осмотр должен проходить с использованием эндоскопических инструментов и гортанных зеркал.

Калашников порекомендовал обращаться к врачу, если кашель не проходит в течение двух недель.

Ранее онколог Екатерина Болотская перечислила неочевидные симптомы онкологического заболевания. По ее словам, необъяснимая потеря веса и внезапное отвращение к мясу могут говорить о развивающемся раке.

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Александра Лисица
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