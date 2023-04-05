Девушка показала необычный способ уличить мужчину в неверности

Блогерша Кайла Гарднер рассказала, как уличила возлюбленного в неверности с помощью камер

Блогерша Кайла Гарднер показала, как неожиданно для себя уличила в неверности возлюбленного во время совместного путешествия на круизом лайнере. Историю девушки, а также ее необычный способ обнаружить измену рассказало издание News.com.au.

По словам Гарднер, однажды во время поездки ее возлюбленный сказал, что пойдет за едой. Покинув каюту, он начал флиртовать с другой девушкой — об этом блогерша узнала благодаря установленным на лайнере камерам, записи с которых транслировались в прямом эфире. Убедившись, что мужчиной на видео действительно был ее парень, Гарднер и ее подруга увидели, как он положил руку на плечо незнакомой им девушки, а затем дал ей свой номер телефона.

В комментариях под видео многие посочувствовали девушке. Некоторые также захотели узнать, чем закончилась история. «Что произошло, когда вы столкнулись с ним? Какими словами обменялись? Мне нужно знать!» — написала одна из пользовательниц.

Позднее Гарднер опубликовала видео, в котором показала, как выбрасывает из окна одежду бывшего возлюбленного. В другом ролике она поблагодарила зрителей за поддержку.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как отомстила изменявшему ей с коллегой супругу. Он нашла контакты мужа любовницы и завела с ним роман. Она добавила, что ни она, ни ее новый возлюбленный не планируют разводиться.