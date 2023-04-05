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00:25, 5 апреля 2023Силовые структуры

Задержанные за госизмену россияне признались в передаче чертежей Украине

Супруги, задержанные за госизмену в Свердловской области, признались в передаче чертежей

Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Россияне, задержанные в Свердловской области за госизмену, признались в передаче чертежей украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, передает РИА Новости.

Как рассказала девушка в ходе допроса, в качестве вознаграждения они с супругом получили порядка 100 тысяч рублей.

О задержании супружеской пары за госизмену в форме шпионажа для Украины сообщалось ранее. Во время обыска по месту жительства у них изъяли «предметы шпионской деятельности». Уточнялось, что россияне передали в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России в условиях проведения спецоперации.

Марина Совина
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Задержанные за госизмену россияне признались в передаче чертежей Украине
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