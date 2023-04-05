Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» возросло

Число пострадавших из-за опрокидывания автобуса на трассе М-4 «Дон» увеличилось до 12

Число пострадавших из-за опрокидывания автобуса на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области увеличилось до 12. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в региональном Минздраве, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что пострадавшие в результате ДТП сами обратились за медицинской помощью.

«Им проведут необходимые лечебно-диагностические мероприятия в центральной районной больнице Миллеровского района, после которых можно будет делать заключение о состоянии пострадавших и необходимости дальнейшего лечения», — говорится в сообщении Минздрава.

Об инциденте стало известно утром 5 апреля. Автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Москва — Ставрополь, перевернулся на дороге в Чертковском районе Ростовской области. Изначально было известно о двух пострадавших, их госпитализировали. Причины аварии на данный момент неизвестны.