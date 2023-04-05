Автобус с 32 пассажирами перевернулся на российской трассе

Автобус с 32 пассажирами перевернулся на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие

Автобус Москва — Ставрополь с 32 пассажирами внутри перевернулся на трассе в Чертковском районе Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

По информации издания, два человека были доставлены в больницу. Спасатели в российском регионе помогают выбраться из салона остальным гражданам.

Что могло привести к ДТП с участием автобуса, сейчас выясняется. На месте происшествия начали работу сотрудники Госавтоинспекции и медики.

1 апреля сообщалось, что в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Chevrolet Niva в Новосибирской области пострадали 11 человек.

В региональном Минздраве позже уточнили, что врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали двоих из них. Состояние пациентов они оценивали как «средней степени тяжести».