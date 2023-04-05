Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 5 апреля 2023Россия

Автобус с 32 пассажирами перевернулся на российской трассе

Автобус с 32 пассажирами перевернулся на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие

Кадр: МЧС России

Автобус МоскваСтаврополь с 32 пассажирами внутри перевернулся на трассе в Чертковском районе Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

По информации издания, два человека были доставлены в больницу. Спасатели в российском регионе помогают выбраться из салона остальным гражданам.

Что могло привести к ДТП с участием автобуса, сейчас выясняется. На месте происшествия начали работу сотрудники Госавтоинспекции и медики.

1 апреля сообщалось, что в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Chevrolet Niva в Новосибирской области пострадали 11 человек.

В региональном Минздраве позже уточнили, что врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали двоих из них. Состояние пациентов они оценивали как «средней степени тяжести».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
В космосе найдены молекулярные предшественники жизни
Четыре человека попали в больницу после прорыва трубы в Петербурге
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Учительница-тиктокерша рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин
Стало известно о возобновлении горных работ на шахте «Листвяжная» после аварии
В Москве стало меньше нового жилья
Последствия аварии с рейсовым автобусом из Москвы попали на видео
На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ
Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.