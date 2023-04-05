Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 5 апреля 2023Россия

15-летний подросток-гимнаст упал с высоты и впал в кому в российском регионе

РЕН ТВ: в Свердловской области 15-летний подросток-гимнаст упал с высоты и впал в кому

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В городе Заречном Свердловской области 15-летний подросток-гимнаст упал с высоты и впал в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в региональной цирковой студии «Арена». Мальчик выполнял номер «гимнасты на ремнях», когда внезапно оборвался страховочный трос. Российского подростка доставили в больницу с ушибом головного мозга и переломом височной кости. В медучреждении юношу ввели в искусственную кому.

Полицейские изъяли видеозапись и фрагмент оборвавшегося троса. По факту происшествия организовали проверку.

4 апреля сообщалось, что в Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из мальчиков впал в кому. Сейчас полиция выясняет, где учащиеся могли достать алкоголь. На их родителей составили административные протоколы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
Четыре человека попали в больницу после прорыва трубы в Петербурге
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Учительница-тиктокерша рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин
Стало известно о возобновлении горных работ на шахте «Листвяжная» после аварии
В Москве стало меньше нового жилья
Последствия аварии с рейсовым автобусом из Москвы попали на видео
На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ
Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила
Популярный азиатский город снял все ограничения на въезд для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.