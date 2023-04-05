15-летний подросток-гимнаст упал с высоты и впал в кому в российском регионе

РЕН ТВ: в Свердловской области 15-летний подросток-гимнаст упал с высоты и впал в кому

В городе Заречном Свердловской области 15-летний подросток-гимнаст упал с высоты и впал в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в региональной цирковой студии «Арена». Мальчик выполнял номер «гимнасты на ремнях», когда внезапно оборвался страховочный трос. Российского подростка доставили в больницу с ушибом головного мозга и переломом височной кости. В медучреждении юношу ввели в искусственную кому.

Полицейские изъяли видеозапись и фрагмент оборвавшегося троса. По факту происшествия организовали проверку.

4 апреля сообщалось, что в Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из мальчиков впал в кому. Сейчас полиция выясняет, где учащиеся могли достать алкоголь. На их родителей составили административные протоколы.