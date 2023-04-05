Концертный директор МакSим высказался о переносе концертов из-за здоровья певицы

Концертный директор МакSим заявил о корректировке графика певицы

На данный момент ведется работа над изменением и корректировкой графика выступлений российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), состояние которой значительно ухудшилось после последних концертов. Об этом «Ленте.ру» рассказал концертный директор артистки Павел Назаров.

«Ведется работа над изменением и корректировкой графика концертов. Более точной информации пока сказать не могу. Артист уже написал о своем текущем состоянии в соцсетях», — рассказал Назаров.

Ранее артистка рассказала о своем состоянии после концертов и призвала поклонников не переживать.

«Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие "как лучше", но при этом порой не желающие слушать и слышать других. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», — написала исполнительница.

Она также добавила, что работа, требующая полной самоотдачи, и прохождение лечения в ее случае оказались несовместимы.