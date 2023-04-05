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23:30, 5 апреля 2023Бывший СССР

Украина назвала условия для переговоров по Крыму

Офис Зеленского: Украина готова к переговорам по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ

Заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Его слова приводит газета Financial Times.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о новом плане Киева захватить Крым за 5-7 месяцев. По словам Гагина, эшелонированная российская оборона не позволит украинской армии осуществить план по захвату полуострова.

Марина Совина
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