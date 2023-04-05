Советник Пушилина ответил на план Киева по захвату Крыма

Советник Пушилина Гагин: Киев не сможет захватить Крым из-за эшелонированной обороны

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о новом плане Киева захватить Крым за 5-7 месяцев. Своей оценкой он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гагина, эшелонированная российская оборона не позволит украинской армии осуществить план по захвату полуострова. Кроме того, до Крыма будет тяжело добраться: «придется идти пешком» или на технике, но местный ландшафт не позволит сделать это незаметно, уверен политик.

«Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего. Я не думаю, что украинская армия к этому готова. Украина не готова и к морским десантам в Крым, потому что ей нечем их осуществлять», — высказался советник врио главы ДНР.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что слова Подоляка о захвате Крыма связаны с весенним обострением у политика. «Эти запугивания — результат ущербной психологии. Мы абсолютно не переживаем. Мы их давно уже ждем», — ответил парламентарий.