В Госдуме ответили на слова Подоляка о сроках захвата Крыма

Депутат Шеремет отреагировал на план Подоляка захватить Крым за 5-7 месяцев

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил о плане захватить Крым за 5-7 месяцев, связаны с весенним обострением у политика. Об этом, реагируя на слова Подоляка, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Ранее Подоляк выразил уверенность, что Украина захватит Крым за полгода. Советник главы офиса Зеленского назвал этот сценарий слишком оптимистичным, при этом подчеркнув, что его прогнозы по срокам «математически выверены».

«Эти запугивания — результат ущербной психологии и весеннего обострения у Подоляка. Мы абсолютно не переживаем. Мы их давно уже ждем», — ответил парламентарий.

По его словам, если Киев решится на контрнаступление, о котором говорят украинские политики, то Россия ответит на это. Шеремет заявил, что Украина «получит сполна и по заслугам», подчеркнув, что режим президента Владимира Зеленского «трещит по швам» и подобными заявлениями на Украине пытаются оттянуть время.

На заявление Подоляка также отреагировали в Совфеде. Сенатор Ольга Ковитиди назвала его дешевым популизмом, указав на то, что слова о Крыме для украинских политиков являются способом привлечь к себе внимание.