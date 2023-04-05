В Совфеде ответили на слова Подоляка о сроках захвата Крыма

Сенатор Ковитиди назвала дешевым популизмомом слова Подоляка о захвате Крыма за полгода

Слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о захвате Крыма за пять-семь месяцев являются дешевым популизмом. Об этом, отвечая на слова украинского политика, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди, ее цитирует «Говорит Москва».

Подоляк выразил уверенность, что Украина захватит Крым за полгода. Советник офиса Зеленского назвал этот сценарий слишком оптимистичным, при этом подчеркнув, что его прогнозы «математически выверены».

«Сегодня я рекомендую Офису президента [Владимира Зеленского] заняться вопросами, которые касаются непосредственно внутренней политики и повышения уровня жизни: начать возвращать людей, которые уезжают, не хотят жить на Украине», — сказала сенатор.

По ее мнению, слова о Крыме для украинских политиков являются способом привлечь к себе внимание. Ковитиди подчеркнула, что в России на них не реагируют.

Ранее на угрозы Киева наступать на российский полуостров ответил глава Крыма Сергей Аксенов. «Встретим. Похороним», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что украинские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.