Глава Крыма ответил на угрозы наступления Киева фразой «Встретим. Похороним»

Глава Крыма Аксенов фразой «встретим. Похороним» отреагировал на угрозы наступления Киева

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на угрозы наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) фразой «Встретим. Похороним». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ опубликовали слова президента Украины Владимира Зеленского о вероятном контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что украинская армия готовится быть сильной в бою, а также подчеркнул, что не будет вдаваться в детали операции, так как не хочет давать подготовиться к ней российской стороне.

«Зеленский в очередной раз пригрозил "приазовским" контрнаступлением ВСУ и "деоккупацией", сообщили СМИ.

Ждем. Встретим. Похороним», — сказал Аксенов.

В феврале Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что украинские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.