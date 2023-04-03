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16:42, 3 апреля 2023Россия

Глава Крыма ответил на угрозы наступления Киева фразой «Встретим. Похороним»

Глава Крыма Аксенов фразой «встретим. Похороним» отреагировал на угрозы наступления Киева

Фото: Игорь Руденко / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на угрозы наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) фразой «Встретим. Похороним». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ опубликовали слова президента Украины Владимира Зеленского о вероятном контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что украинская армия готовится быть сильной в бою, а также подчеркнул, что не будет вдаваться в детали операции, так как не хочет давать подготовиться к ней российской стороне.

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«Зеленский в очередной раз пригрозил "приазовским" контрнаступлением ВСУ и "деоккупацией", сообщили СМИ.
Ждем. Встретим. Похороним», — сказал Аксенов.

В феврале Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что украинские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.

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Никита Абрамов
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Глава Крыма ответил на угрозы наступления Киева фразой «Встретим. Похороним»
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